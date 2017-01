La plage suscite encore des craintes

L’aspect environnemental et l’achalandage à la nouvelle plage font encore réagir les résidents de Verdun. Lors de la consultation publique de lundi dédiée aux changements de zonage, les nombreuses craintes par rapport au projet ont accaparé le débat, à tel point que le maire Jean-François Parenteau a dû faire des précisions.

«Les radios seront interdites, les gens ne pourront pas fumer ni boire d’alcool et il y aura des surveillants sur place. On parle vraiment d’un lieu de repos», a fait valoir le maire alors que, sur la quarantaine de gens présents, plusieurs Insulaires craignaient perdre leur quiétude.

Le ton a monté dans la salle du conseil lorsque plusieurs ont exposé leur point de vue sur le choix du site. «C’est un endroit étroit, juste sous les fenêtres des condos des Brises du fleuve. Il y a déjà énormément de circulation et ce sera encore pire avec la plage, sans parler du bruit», a déploré l’un d’eux.

Des arbres seront plantés à la fois pour prévenir le bruit et pour compenser ceux qui devront être coupés pour réaliser la plage.

L’aménagement derrière l’Auditorium de Verdun a également suscité des réserves, notamment face aux matériaux prévus.

«Ce qui me préoccupe, c’est qu’on nous a présenté beaucoup de béton. Je me demande en quoi c’est compatible avec une approche écologique. Les gens qui veulent un accès au fleuve veulent quelque chose de simple et de naturel», a soulevé une résidente.

Ces commentaires seront pris en considération soutient M. Parenteau. «On n’est pas fermé à l’idée de changer certaines sections pour de la pierre. Par contre, on a aussi prévu une rampe universelle permettant aux personnes à mobilité réduite de se rendre dans l’eau et cette rampe doit être faite de béton pour faciliter l’accès aux fauteuils roulants», a-t-il précisé.

Dérogation

Le maire a tenté de ramener le débat au sujet principal de la soirée, à savoir la modification au règlement de zonage.

Afin de permettre les travaux dans la plaine inondable, la dérogation a été adoptée par les élus le 17 janvier. Elle faisait suite à une dérogation du schéma adoptée le 22 décembre.

Elle concerne l’article 195, qui stipule que tous les travaux sont interdits dans la zone de grands courants. La modification autorise toutefois l’entreprise à construire uniquement la plage.

L’arrondissement pourra ainsi aller de l’avant avec l’aménagement d’une digue de protection dans le fleuve, en bordure de la zone de baignade.