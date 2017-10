DOHA, Qatar — Le secrétaire d’État américain Rex Tillerson a demandé l’aide de l’Arabie saoudite et de l’Irak pour mieux isoler l’Iran au Moyen-Orient. Il a aussi exhorté le Qatar et ses voisins à en arriver à un règlement rapide de leur conflit, disant que cela ne profite qu’à Téhéran.

En Arabie Saoudite, et plus tard au Qatar, M. Tillerson a dénoncé ce qu’il qualifie de «comportement nuisible» de l’Iran. Il veut convaincre les pays de la région et de l’Europe à s’unir au gouvernement américain pour cesser tout commerce avec les puissants Gardiens de la révolution iraniens. M. Tillerson a aussi réclamé que les miliciens iraniens et chiites combattant en Irak retournent chez eux, s’intègrent à l’armée irakienne ou quitte le pays.

«Ces combattants doivent retourner chez eux. Tous les combattants étrangers doivent retourner chez eux», a-t-il déclaré.

De passage à Riyad à l’occasion de la première réunion de la Commission de coordination saoudo-irakien, le secrétaire d’État a dit au roi saoudien Salmane et au premier ministre irakien Haider al-Abadi que le partenariat entre les deux pays contribuera grandement à la reconstruction de l’Irak, dont plusieurs régions ont été dévastées lors des combats contre le Daech (groupe armé État islamique).

«Selon nous, (ce partenariat) permettra de contrer l’influence improductive de l’Iran en Irak», a déclaré M. Tillerson au cours d’une conférence de presse en compagnie du ministre saoudien des Affaires étrangères, Adel al-Jubeir.

M. Tillerson a louangé Salmane et M. Abadi pour avoir rouvert un important passage frontalier et autorisé la reprise des vols directs entre Riyad et Bagdad.