Avouez que vous avez toujours voulu savoir dans quelle maison de Poudlard vous auriez été placé… si vous aviez été invité à l’école des sorciers.

Certes, il y a le site Pottermore, qui est le site le plus connu et le plus crédible pour les fans d’Harry Potter et qui offre le service de choixpeau magique. Mais voilà que le magazine Time et des chercheurs de l’université de Cambridge en Angleterre ont voulu rendre la chose beaucoup plus scientifique.

Ils ont créé un quiz qui promet d’être tout aussi rigoureux que le vrai choixpeau magique, et ce, d’une façon statistique plutôt que magique. (Et certainement beaucoup plus rigoureux que cette bombe de bain.)

Les questions ont été établies en se basant sur des tests de personnalité bien connus dans le monde de la psychologie sociale, tout en prenant bien soin de choisir des questions qui ont rapport avec des thèmes abordés dans les livres d’Harry Potter.

Si vous avez fait le test du choixpeau magique sur Pottermore, vous savez que vous avez à choisir quel serait votre animal de compagnie, quelle matière magique vous aimeriez le plus étudier ou quel genre de potion vous aimeriez inventer. Cependant, au quiz des scientifiques il faut plutôt dire «sur une échelle de 1 à 7, à quel point être vous d’accord ou en désaccord» avec ces affirmations. Les questions sont à propos de votre personnalité et de votre éthique de travail.

Avant sa publication, le quiz a été testé sur des centaines de fans d’Harry Potter afin de vérifier sa véracité.

Résultat à Métro? Le choixpeau magique de Pottermore et le quiz des scientifiques de Cambridge n’ont dit le même résultat qu’une fois sur deux.

Qui dit vrai, alors?!

FAITES LE QUIZ ICI.