Et les chroniqueurs de Métro, que retiennent-ils de l’année 2016? Lisez Lussier, Saganash, Éthier, Ménard, Serraji, Bédard, Dubé et Niquet, qui vous parlent de Trump, Rambo, Deneault, Basile, Ricardo, Bowie, Cohen, Prince… et Pikachu.

Lire aussi: Les Métro d’or 2016

Olivier Niquet

Citation de l’année

Je trouve que cette citation d’Isabelle Maréchal résume bien l’année de la post-vérité: «On nage dans le très, très, très gris. Y’a personne qui sait rien dans le fond. Et finalement, je trouve que c’est pas ça qui est important. L’important, c’est qu’est-ce qu’on en pense. Qu’est-ce que vous en pensez. 514-790…»

Hassan Serraji

Personnalité de l’année: Bernard Gauthier

Bernard «Rambo» Gauthier est la personnalité de l’année, car il incarne la droitisation confirmée du Québec, dans un Occident en proie à la montée du populisme, qui banalise les thèses de l’extrême droite. Ces thèses disent non à la mondialisation, non aux immigrants, non aux musulmans. C’est ce qui donne un sens à ces victoires-surprises, comme celles du Brexit (Grande-Bretagne) et de Donald Trump (États-Unis).

Catherine Éthier

Mots de l’année: Gentleman trappeur

En 2016, le gentleman ne brave plus le vent sans cette épithète qui souligne l’influence de Ricardo dans le Nouveau Monde, un homme dont les «cigares au chou, façon lasagne» ont certes dû servir d’éléments de décor à la geste de Jacques Cartier et aux «guerres indiennes».

Judith Lussier

Buzz de l’année: Pokémon Go

En juillet, tout le monde parlait de Pokémon Go, ce jeu de réalité augmentée qui permet aux utilisateurs de téléphones intelligents de capturer des Pokémon dans des endroits ciblés. Honnêtement, je suis contente de ne pas avoir perdu une minute de mon temps dans cette folle aventure parce que qui parle de Pokémon Go aujourd’hui, hein? Qui? Euh, moi.

Fred Dubé

Coup de cœur de l’année: Alain Deneault

J’ai un faible pour les intellectuels indignés qui vont au batte. Alain Deneault, c’est celui qui a publié La médiocratie, où il vilipende les laquais du pouvoir et les complices de la servitude volontaire. Celui qui, à Tout le monde en parle, a fermé le clapet à Gilbert Rozon à propos des paradis fiscaux. Celui qui conclut son dernier livre, Politiques de l’extrême centre, par la proposition suivante: «Radicalisez-vous.»

Sylvain Ménard

Pertes de l’année

Chère année 2016, cette année, tu m’as enlevé David Bowie, Leonard Cohen, George Martin, Pierre Lalonde, Mohamed Ali, Prince, André Melançon, Jean Lapierre, Sharon Jones et Scotty Moore – le premier guitariste d’Elvis. En échange, tu m’as laissé Donald Trump. Tu sais, c’était pas nécessaire…

Frédéric Bérard

L’événement de l’année: L’élection de Trump

Par un mille. Ou par milliards. Victoire du sexisme. De l’islamophobie. Du post-truth. Du conflit d’intérêts. La fausse défaite de l’élite. Sa consécration, plutôt. L’institutionnalisation de la ti-counerie. La déchéance inéluctable de l’Oncle Sam.

Maïtée Labrecque-Saganash

Recrue de l’année: Suzy Basile

2016 fut une année particulièrement mouvementée pour les Premières Nations. Malgré les bas, il est important de souligner les initiatives positives et l’action des leaders émergents de nos communautés qui se relèvent. Ma découverte de l’année a assurément été Suzy Basile, première doctorante de la Nation atikamekw.