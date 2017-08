L’image frappe: Céline Dion lance une collection de 200 sacs (oui, 200!) en collaboration avec le groupe québécois Bugatti.

À la différence des récentes photos montrant la diva plutôt audacieuse (c’est un euphémisme!) dans ses choix vestimentaires, ses sacs à main devraient, eux, faire consensus.

C’est que les créateurs derrière la collection – judicieusement nommée Octave, clin d’oeil à sa carrière musicale – ne réinventent pas la roue. On parle notamment de sacs à dos urbains, de fourre-tout, de pochettes et de bagages de facture assez classiques et imaginés dans des palettes de couleur neutres, du noir au beige, en passant par le bordeaux et le bleu. De quoi plaire à la majorité!

Du côté des prix, il y en a aussi pour toutes les bourses: de 78$ pour les accessoires les moins chers à 1998$ pour des sacs en cuir, ceux-là fabriqués au Canada. D’autres pièces en cuir vendues entre 500$ et 1000$ proviennent d’Italie.

En ne voulant déplaire à personne, cette collection se révèle néanmoins difficile à catégoriser. Mais peut-on les blâmer? Céline a un bassin d’admirateurs si vaste que privilégier un créneau au détriment d’un autre lui aurait forcément fait tourner le dos à une partie de ses fans…

Ainsi, il s’agit là d’une collection rassembleuse, pourrait-on dire. Reste à voir combien seront prêts à payer près de 200$ pour un sac à dos en nylon simplement marqué du sceau d’approbation de la diva.

L’équipe, elle, en est convaincue. Une autre collection est déjà en route pour le printemps 2018.

Voici un aperçu des sacs qui sont offerts dans plusieurs points de vente, dont Simons, Browns et d’autres enseignes indépendantes à partir du 23 août pour la plupart: