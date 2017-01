La compagnie Coca-Cola et l’American Beverage Association (ABA) sont poursuivis pour avoir induit en erreur les consommateurs quant aux effets néfastes des boissons sucrées.

C’est l’organisme à but non-lucratif pour la promotion de saines habitudes de vie, Praxis Project, qui a déposé la poursuite mercredi en Californie.

Celui-ci allègue que Coca-Cola a tenté de minimiser pendant des années le lien entre la consommation de boissons sucrées et des problèmes de santé comme le diabète ou l’obésité, par l’entremise de campagnes publicitaires.

Selon Praxis Projet, l’ABA et Coca-Cola ont tenté de recentrer le débat sur l’exercice physique plutôt que sur la consommation de boissons.

«Les défendeurs se sont engagés dans de telles pratiques, même s’ils connaissaient que la science a établi un lien entre la consommation de boissons sucrées et l’obésité, le diabète, et les maladies cardiovasculaires», indique la partie plaignante.

On ajoute que l’industrie aurait aussi secrètement financé des recherches frauduleuses sur le lien entre le sucre et certaines maladies, en plus d’engager des experts pour défendre des vues seyant à ses intérêts. Un diététiste aurait notamment prétendu que 8 oz de soda pouvait être une collation santé, au même tire qu’un paquet d’amandes.

Praxis Project souhaite que Coca-Cola et l’ABA rendent publics tous leurs documents sur les potentiels effets néfastes des boissons sucrées sur la santé et qu’ils financent une campagne d’éducation nationale sur celles-ci. Coca-Cola devrait aussi arrêter de faire des campagnes publicitaires visant les enfants de moins de 12 ans, réclame la partie plaignante.