RIGA, Lettonie — Bob Hartley a été nommé entraîneur-chef de l’équipe nationale de la Lettonie.

Celui qui a été congédié le 3 mai dernier par les Flames de Calgary devient donc, à 56 ans, le deuxième ex-entraîneur de la Ligue nationale à diriger la Lettonie, après Ted Nolan, qui a occupé le poste de 2011 à 2014.

Le contrat de Hartley est d’une durée d’un an avec une clause d’option pour une deuxième, a indiqué la Fédération lettone de hockey sur glace sur son site internet.

Le natif de Hawkesbury, en Ontario, a aussi dirigé l’Avalanche du Colorado, équipe avec laquelle il a gagné la coupe Stanley en 2011, et les Thrashers d’Atlanta.

Il a remporté le trophée Jack-Adams, remis à l’entraîneur par excellence de la LNH, en 2015, après avoir mené les Flames à une saison de 45-30-7 et une participation au deuxième tour éliminatoire. Calgary a toutefois perdu 20 points au classement en 2015-16 et Hartley en a payé le prix.

Il a déjà dirigé en Europe auparavant. Il a passé la saison 2011-12 avec les Lions de Zurich avant d’être embauché par les Flames.

La Lettonie occupe actuellement le 12e rang mondial du classement masculin de la Fédération internationale de hockey sur glace. Elle est passée à une victoire près de se qualifier pour les Jeux olympiques de 2018, s’inclinant devant l’Allemagne en finale du tournoi de qualification tenu en septembre dernier.

«Il s’agira de ma première expérience avec une équipe nationale et je remercie la Fédération lettone de hockey de m’offrir cette opportunité et de me faire confiance, a déclaré Hartley par communiqué. J’ai hâte au moment où l’équipe amorcera sa préparation en vue du Championnat du monde.»

Hartley agira comme dépisteur au Mondial junior, tenu à Toronto et Montréal à compter du 26 décembre, a indiqué la fédération lettone.

Le Championnat du monde 2017 aura lieu à Cologne, en Allemagne, et Paris. La Lettonie fera partie du même groupe que la Russie, les États-Unis, la Suède, la Slovaquie, l’Allemagne, le Danemark et l’Italie.

Le Canada, vainqueur des deux derniers tournois, sera dans l’autre groupe, composé également de la Finlande, la République tchèque, la Suisse, le Bélarus, la Norvège, la France et la Slovénie.