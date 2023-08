Luguentz Dort et le Thunder affronteront les Pistons à Montréal

La NBA débarque à Montréal, et Luguentz Dort sera de retour au bercail. Le 12 octobre prochain, Dort et le Thunder d’Oklahoma City affronteront les Pistons de Détroit lors d’un match préparatoire au Centre Bell.

«Après avoir grandi et appris à jouer au basketball à Montréal, ce sera une expérience spéciale de jouer un match préparatoire dans ma ville natale», a déclaré Dort, natif de Montréal-Nord, par voie de communiqué. «Le Canada, et particulièrement Montréal, compte parmi les meilleurs amateurs de basketball au monde. J’ai très hâte de fouler le court du Centre Bell.»

L’organisation des Pistons s’est également montrée enthousiaste à l’idée de jouer à Montréal. «Ce sera une belle expérience pour nos joueurs et nos entraîneurs, et nous sommes impatients de présenter le basketball de Détroit à des amateurs canadiens déjà passionnés et familiers avec la NBA», a déclaré le directeur général des Pistons, Troy Weaver.

Le match Thunder-Pistons sera disputé dans le cadre de la neuvième série NBA Canada. L’autre match de la série opposera les Raptors de Toronto aux Kings de Sacramento, le 8 octobre à Vancouver.