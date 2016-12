VANCOUVER — Solomon Elimimian ne changera pas d’adresse.

Les Lions de la Colombie-Britannique ont annoncé mercredi que le vétéran secondeur a accepté une prolongation de contrat de deux ans.

Âgé de 30 ans, Elimimian était admissible à l’autonomie complète.

Le footballeur de six pieds, 227 livres a été le joueur défensif par excellence cette saison, alors qu’il a terminé au sommet de la LCF avec 129 plaqués et huit sacs, une interception et un échappé provoqué après avoir subi, en 2015, une blessure au tendon d’Achille qui aurait pu mettre fin à sa carrière.

En 2014, il avait marqué l’histoire du circuit canadien en devenant le premier joueur exclusivement défensif à remporter le titre de joueur par excellence, qu’il avait jumelé au titre de joueur défensif par excellence.

Le retour d’Elimimian est une bonne nouvelle pour les Lions, qui ont récemment libéré le secondeur Adam Bighill afin qu’il puisse évaluer des offres de la NFL.

Elimimian, qui a disputé son football universitaire à Hawaï, a passé ses septs saisons dans la Ligue canadienne avec les Lions, réussissant 557 plaqués, 27 sacs, huit interceptions en plus de provoquer huit échappés en 96 rencontres.