BUFFALO, N.Y. — Jeff Skinner et Justin Faulk ont enfilé l’aiguille et les Hurricanes de la Caroline ont vaincu les Sabres de Buffalo 3-1, jeudi soir.

Cam Ward a réalisé 22 arrêts et Sebastian Aho a ajouté un but dans un filet désert pour les Hurricanes, qui ont battu les Sabres pour une deuxième fois en six jours. Les Hurricanes ont obtenu au moins un point au cours de leurs quatre derniers matchs.

Brian Gionta a marqué tandis que Robin Lehner a stoppé 31 lancers pour les Sabres, qui ont perdu une troisième partie consécutive.

Les Hurricanes ont eu un repos supplémentaire après leur victoire de 2-1 contre les Sabres, samedi. L’équipe devait affronter les Red Wings de Detroit, lundi, mais le duel a été remis en raison d’un problème technique.

Les Hurricanes en ont profité pour se donner une priorité de deux buts en première période.