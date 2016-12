VANCOUVER — Nikolaj Ehlers a trouvé le fond du filet deux fois en troisième période et il a ajouté une mention d’aide, permettant aux Jets de Winnipeg de disposer des Canucks de Vancouver 4-1, jeudi soir.

Patrik Laine et Bryan Little ont été les auteurs des autres buts des Jets, qui ont vu leur gardien Michael Hutchinson réaliser 22 arrêts.

Markus Granlund a répliqué du côté des Canucks. Ryan Miller a encaissé la défaite et il a stoppé 21 rondelles.

Ehlers a brisé une égalité de 1-1 dès la deuxième minute du troisième vingt. Il a intercepté une passe d’Henrik Sedin pour s’amener en deux contre un avec Mark Scheifele. Il a plutôt opté pour décocher un tir et il a trompé la vigilance de Miller pour inscrire son huitième but de la campagne.

Les Canucks ont eu une occasion de niveler la marque quelques minutes plus tard, lors d’un avantage numérique, mais Hutchinson a bloqué le tir de Sven Baertschi avec sa mitaine.

Ehlers a ajouté un but lors d’une supériorité numérique et Little a enfilé son cinquième but de la saison.