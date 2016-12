OTTAWA — Après 25 ans d’histoire, aucun joueur des Sénateurs d’Ottawa n’aura eu plus d’impact que Daniel Alfredsson.

Les Sénateurs rendront hommage à Alfredsson en retirant son chandail numéro 11, jeudi, avant un match contre les Red Wings de Detroit. Il deviendra le premier joueur de l’organisation à voir son chandail s’élever dans les hauteurs du Canadian Tire Centre.

Âgé de 44 ans, Alfredsson a porté les couleurs des Sénateurs pendant 17 saisons, dont 13 en tant que capitaine. Il a été un des piliers ayant transformé cette équipe d’expansion en une force respectée dans la LNH.

«En ce qui me concerne, son chandail est déjà retiré tellement il a eu un gros impact pour cette organisation, a mentionné Chris Neil, qui a joué en compagnie d’Alfredsson pendant 11 ans. Il voulait toujours devenir meilleur et rendre les autres meilleurs, tant sur la patinoire qu’à l’extérieur de la surface de jeu. C’était la personne qui travaillait le plus fort.»

Natif de Goteborg en Suède, Alfredsson s’est avéré la face des Sénateurs. Même une mésentente contractuelle, en 2013, ne pourra ternir son image. Il a joué une saison avec les Red Wings avant de signer un contrat d’une journée avec les Sénateurs pour lui permettre de prendre sa retraite à Ottawa.

Les Sénateurs comptent encore dans leurs rangs plusieurs joueurs ayant eu l’occasion d’évoluer en compagnie du Suédois, mais pour Mark Borowiecki, sa présence était presque magique.

«Au début, j’étais très impressionné, a affirmé Borowiecki, natif d’Ottawa. Je me souviens de mon premier match dans la LNH, à San Jose. J’étais timide, c’était mon idole depuis le jour où il a été repêché.»

Borowiecki a grandi à quelques minutes du Canadian Tire Centre et il était un partisan des Sénateurs et d’Alfredsson. Il a d’ailleurs admis, mercredi, qu’il avait toujours la carte recrue du numéro 11 dans la chambre où il logeait, chez ses parents.

Alfredsson n’était pas seulement impressionnant sur la patinoire, il l’était aussi au sein de la communauté. Actif auprès de plusieurs oeuvres caritatives, incluant la Fondation des Sénateurs d’Ottawa, c’est son dévouement envers la santé mentale qui a le plus fait écarquiller les yeux.

En juin 2008, Alfredsson a offert d’être le porte-parole d’une campagne de sensibilisation afin d’inciter le dialogue concernant la santé mentale et inspirer le soutien dans la communauté.

En 18 saisons dans la LNH, Alfredsson a disputé 1246 rencontres et il a obtenu 444 buts et 713 mentions d’assistance. Il est le meneur de l’histoire des Sénateurs au chapitre des buts (426), des aides (682) et des points (1108).