DAVOS, Suisse — Le Canada a assuré sa place en demi-finales de la Coupe Spengler en prenant la mesure du Mountfield HK 5-1, jeudi.

Andrew Ebbett, Maxim Noreau et Mason Raymond ont marqué en avantage numérique pour paver la voie à cette victoire. C’est la troisième rencontre consécutive au cours de laquelle le Canada inscrit trois buts en avantage numérique.

Brandon Gormley et Francis Paré ont inscrit les autres filets des vainqueurs.

«Notre avantage numérique a été très bon lors de chacun de nos trois matchs, a noté l’entraîneur-chef du Canada, Luke Richardson. Nous avons bien patiné et nous avons contrôlé la rondelle en première période. Ils ont dû prendre des punitions et l’avantage numérique a frappé. Nous les avons fait payer et c’est ce qui a fait la différence.

«Trois buts en avantage numérique dans chacun de nos trois matchs, c’est sans précédent.»

Ebbett, Raymond et Gormley ont terminé la rencontre avec trois points chacun.

L’espoir du Canadien de Montréal Zachary Fucale a stoppé 19 des 20 lancers dirigés contre lui pour inscrire sa deuxième victoire du tournoi.

«Je pense que Zach Fucale a bien fait depuis qu’il a pris la relève lors des deux derniers matchs. Il nous donne confiance, a déclaré Richardson. Il a une influence sur les joueurs et sa présence les calme. Ça peut parfois aider une équipe avec du talent offensif parce que les joueurs savent que les choses vont bien se passer dans leur zone.»

Dans l’autre match présenté jeudi, le HC Davos a eu le meilleur 3-1 face à l’Avtomobilist Iekaterinbourg grâce à des buts de Tuomo Ruutu, Drew Shore et Marc Wieser.

En demi-finales, le Canada tentera de prendre sa revanche contre le Dynamo de Minsk, qui l’a battu 7-4 en début de tournoi. Dans l’autre portion du tableau, le HC Davos sera opposé au HC Lugano.

«C’est bien d’affronter une équipe qui nous a battus, ça ajoute à la motivation, a mentionné Richardson. Mais ils ont une bonne équipe qui pratique un style plus nord-américain que les autres formations ici. Nous allons devoir être prêts et nous nous attendons à un match physique.»

Le Canada a disputé 11 des 15 dernières finales de ce tournoi, l’emportant en 2002, 2003, 2007, 2012 et 2015.