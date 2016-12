TAMPA, Fla. — L’attaquant du Lightning de Tampa Bay Brayden Point ratera de quatre à six semaines de jeu en raison d’une blessure au haut du corps.

Âgé de 20 ans, Point s’est blessé mercredi, lors de la victoire de 4-3 du Lightning en prolongation face au Canadien de Montréal.

Choix de troisième tour du Lightning en 2014, 79e au total, Point a inscrit trois buts et 12 aides en 36 matchs cette saison. Il connaissait de bons moments avec un but et trois aides à ses cinq dernières parties.

L’attaquant Vladislav Namestnikov, qui a aussi quitté la rencontre face au Canadien, est blessé au haut du corps et son état de santé sera réévalué quotidiennement.

Le Lightning a donc rappelé les attaquants Yanni Gourde et Erik Condra de leur club-école de la Ligue américaine.