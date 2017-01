SAGUENAY, Qc — Joey Ratelle a touché la cible après 1:05 de jeu en prolongation et les Saguenéens de Chicoutimi ont signé une quatrième victoire de suite en battant l’Océanic de Rimouski 5-4, samedi, dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec.

Kelly Klima a créé l’égalité avec 5:42 à faire en troisième période en marquant son deuxième but du match pour les Saguenéens (19-14-3). Brendan Hamelin a aussi réussi un doublé.

Antoine Dufort-Plante a réussi un tour du chapeau pour l’Océanic (16-18-3), qui a encaissé un troisième revers d’affilée. Alex-Olivier Voyer a été l’autre buteur de la troupe de Serge Beausoleil.

Xavier Potvin a repoussé 17 tirs devant le filet des Saguenéens. À l’autre bout de la patinoire, Alexandre Lagacé a effectué 26 arrêts.

Screaming Eagles 5 Mooseheads 2

Phélix Martineau a brisé l’égalité en avantage numérique en deuxième période et les Screaming Eagles du Cap-Breton ont filé vers une victoire de 5-2 face aux Mooseheads de Halifax.

Drake Batherson a récolté un but et une aide pour les Screaming Eagles (20-15-3), qui ont signé une quatrième victoire consécutive. Giovanni Fiore, Vasily Glotov et Bertrand Yannik ont aussi fait bouger les cordages.

Bradley Kennedy et Raphaël Lavoie ont fourni la réplique des Mooseheads (15-18-3), qui ont perdu leurs huit derniers matchs.

Islanders 2 Wildcats 1

Pascal Aquin a placé les siens en avant tard en deuxième période et il a aidé les Islanders de Charlottetown à gagner un troisième match d’affilée grâce à une victoire de 2-1 face aux Wildcats de Moncton.

Tyler MacArthur a ouvert la marque pour les Islanders (23-12-1) en première période.

Jeremy McKenna a été l’unique buteur des Wildcats (13-23-0), qui connaissent une séquence de trois défaites.

Titan 7 Sea Dogs 5

Le but d’Antoine Morand en troisième période a été l’éventuel but vainqueur dans une victoire de 7-5 du Titan d’Acadie-Bathurst face aux Sea Dogs de Saint-Jean.

Christophe Boivin et Zachary Malatesta ont récolté un but et deux aides chacun pour le Titan (19-16-3), tandis que Vladimir Kuznetsov, Noah Dobson, Jeffrey Truchon-Viel et Jordan Maher ont aussi touché la cible.

Bokondji Imama a mené l’attaque des Sea Dogs (23-9-4) avec deux buts. Matthew Highmore a ajouté un but et deux aides, tandis qu’Alexandre Lafrenière et Alexandre Bernier ont également fait mouche.

Olympiques 8 Remparts 3

Shawn Boudrias a marqué trois buts, Vitalii Abramov a ajouté un but et quatre aides et les Olympiques de Gatineau ont écrasé les Remparts de Québec 8-3.

Zack MacEwen a accumulé deux buts et une aide, tandis qu’Anthony Gagnon et Jeffrey Durocher ont complété l’assaut des Olympiques (16-18-3).

Mathieu Ayotte a inscrit deux buts dans le camp des Remparts (20-14-4), dont un en infériorité numérique. Olivier Garneau a aussi marqué en désavantage numérique.

Foreur 3 Huskies 4

Le deuxième but du match de Manuel Wiederer a brisé une égalité de 3-3 et les Huskies de Rouyn-Noranda ont eu le meilleur 4-3 face aux Foreurs de Val-d’Or.

Jean-Christophe Beaudin et Peter Abbandonato ont été les autres buteurs des Huskies (21-10-6), tandis que Wiederer a aussi récolté une aide lors d’une performance de trois points.

Adam Marsh, Simon Lafrance et François Beauchemin ont fait bouger les cordages en faveur des Foreurs (16-19-3). Adam Marsh a écopé une inconduite de partie pour un coup de bâton en troisième période.

Cataractes 4 Phoenix 2

Jonathan Deschamps a inscrit l’éventuel but vainqueur en deuxième période et les Cataractes de Shawinigan ont doublé le Phoenix de Sherbrooke 4-2, en route vers une septième victoire d’affilée.

Louis-Philip Fortin, Justin Bernier et Brandon Gignac, dans un filet désert, ont complété la marque pour les Cataractes (24-9-2).

Hugo Roy, en avantage numérique, et Chase Harwell ont répliqué pour le Phoenix (16-19-3).

Tigres 3 Drakkar 2 (P)

Maxime Comtois a tranché après 32 secondes de jeu en prolongation et les Tigres de Victoriaville ont gagné 3-2 face au Drakkar de Baie-Comeau.

Vincent Lanoue a créé l’égalité tard en troisième période, tandis qu’Alexandre Goulet a aussi touché la cible pour les Tigres (20-14-4).

Vincent Deslauriers et Shawn Element ont été les buteurs du Drakkar (13-17-5), qui a subi une quatrième défaite de suite.

Voltigeurs 4 Armada 3 (F)

Nicolas Beaudin a inscrit le but gagnant en fusillade et les Voltigeurs de Drummondville ont eu le meilleur 4-3 sur l’Armada de Blainville-Boisbriand.

Charley Graaskamp a réussi un doublé pour les Voltigeurs (17-16-3), incluant le but égalisateur tôt en troisième période. Alex Barré-Boulet a aussi marqué.

Guillaume Beaudoin, Thomas Éthier et Miguel Picard, en avantage numérique, ont généré l’offensive de l’Armada (20-11-6), qui a encaissé un sixième revers consécutif.