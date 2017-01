WINNIPEG — John Tavares et Ryan Strome ont amassé un but et une aide chacun et les Islanders de New York ont écrasé les Jets de Winnipeg 6-2, samedi.

Nikolay Kulemin, Shane Prince, Anders Lee et Andrew Ladd ont aussi marqué pour les Islanders, qui ont gagné quatre de leurs cinq derniers matchs. Josh Bailey et Brock Nelson ont récolté deux aides chacun.

Thomas Greiss a effectué 32 arrêts et il a enregistré une neuvième victoire cette saison.

Shawn Matthias a marqué en infériorité numérique, tandis que Nikolaj Ehlers a fait mouche en avantage numérique pour les Jets.

Connor Hellebuyck a accordé quatre buts sur 15 tirs avant d’être remplacé par Michael Hutchinson avec 5:47 à faire en deuxième période. Hutchinson a réalisé sept arrêts en relève pour les Jets, qui ont gagné seulement deux de leurs cinq dernières parties.