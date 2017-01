NEW YORK — Jason Demers a brisé l’impasse en début de deuxième période et les Panthers de la Floride ont défait les Islanders de New York 2-1, mercredi.

Demers a établi un sommet personnel avec son huitième but de la saison, à 1:09. Il a battu Thomas Greiss avec un tir des poignets du cercle gauche.

Keith Yandle a été l’autre buteur des Panthers, qui ont gagné trois de leurs quatre derniers matches. Roberto Luongo a fait 29 arrêts.

Nick Leddy a inscrit le filet des Islanders, qui ont perdu leurs trois derniers matches. Les New-Yorkais n’ont marqué que trois buts pendant la séquence.

Les deux équipes vont s’affronter à nouveau vendredi soir, à Sunrise.