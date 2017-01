CALGARY — Kyle Palmieri a marqué un but et ajouté une passe pour mener les Devils du New Jersey vers une victoire de 2-1 contre les Flames de Calgary vendredi soir.

Les Devils ont ainsi mis fin à une séquence de quatre matchs sans victoire tout en interrompant à quatre la série de triomphes des Flames devant leurs partisans.

Palmieri a d’abord inscrit son 9e filet de la saison, à 6:22 de la première période. Quelque 12 minutes plus tard, il a ajouté une mention d’aide sur l’éventuel but vainqueur, le 10e de la saison de Taylor Hall en avantage numérique.

Auteur d’une campagne de 30 buts l’année dernière, Palmieri semble s’être mis en marche lors de ses 12 dernières rencontres, obtenant cinq buts.

Sean Monahan a permis aux Flames de réduire de moitié l’avance des visiteurs, à 14:04 de la période médiane, mais Keith Kincaid a tenu le coup le reste de la rencontre pour assurer la victoire.

Pour Monahan, il s’agissait d’un premier but après une disette de 11 rencontres sans faire allumer la lumière rouge. Il s’agissait aussi de son premier but à forces égales depuis le 4 décembre.

Kincaid a fait face à 32 tirs tandis que les Devils ont dirigé 36 rondelles vers Chad Johnson.