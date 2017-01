MELBOURNE, Australie — La cinquième tête de série Kei Nishikori a connu un lent départ, il est passé par toute la gamme des émotions, mais il est parvenu à défaire Andrey Kuznetsov en cinq manches de 5-7, 6-1, 6-4, 6-7 (6), 6-2, lundi, au premier tour des Internationaux d’Australie.

Le Japonais, qui a atteint les quarts de finale à Melbourne Park au cours des deux dernières années, a peiné pendant trois heures 34 minutes et il s’est notamment effondré lors du bris d’égalité de la quatrième manche.

Nishikori menait le bris d’égalité 5-2 quand le Russe est venu de l’arrière pour remporter quatre points consécutifs. Kuznetsov a forcé la tenue d’un set ultime à sa deuxième balle de manche. Lors de la manche décisive, Nishikori a brisé le service de son rival aux quatrième et huitième jeux.

Nishikori aura maintenant rendez-vous au tour suivant avec le Français Jérémy Chardy, qui a profité d’un abandon au premier set de l’Espagnol Nicolas Almagro, blessé au mollet droit. Ce dernier tirait de l’arrière 4-0.

Tomas Berdych, la dixième tête de série et finaliste au tournoi de Wimbledon en 2010, ne s’est pas non plus éternisé sur le terrain. Après avoir remporté 6-1 la première manche de son affrontement contre l’Italien Luca Vanni, il a vu son adversaire déclarer forfait après seulement 32 minutes de jeu.

L’Australien Bernard Tomic, classé 27e tête de série, s’est quant à lui défait du Brésilien Thomaz Bellucci en trois manches de 6-2, 6-1, 6-4. Tomic a connu un bon match au service, effectuant 12 as, et il a profité de ses chances en concrétisant cinq de ses 12 balles de bris.

Dans d’autres affrontements de premier tour, Viktor Troicki (no 29) a difficilement battu Damir Dzumhur 6-4, 6-4, 2-6, 2-6, 6-3 tandis que Ryan Harrison a eu le meilleur sur Nicolas Mahut en trois sets de 6-3, 6-4, 6-2.