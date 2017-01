DÉTROIT — Voici cinq moments marquants du match de lundi après-midi entre le Canadien et les Red Wings de Detroit.

Price corrige une bourde

La première période aura été marquée par très peu d’actions dangereuses de part et d’autre, comme le confirment les 11 tirs dirigés par les deux formations, au total, en direction de Carey Price et de Jared Coreau. Mais le gardien du Canadien, qui a fait face à six rondelles, a été appelé à se distinguer contre Andreas Athanasiou, avec un peu moins de cinq minutes à écouler à l’engagement. Posté près de sa ligne bleue, Jeff Petry s’est fait subtiliser le disque par l’attaquant des Red Wings qui s’est échappé seul vers Price. Athanasiou a effectué une feinte et tenté un tir du revers que Price a habilement saisi de sa mitaine pour garder le score à 0-0.

Remaniement défensif

Possiblement insatisfait du rendement de deux de ses tandems défensifs pendant la première période, l’entraîneur-chef Michel Therrien a procédé à des changements avant que le premier vingt ne soit même satisfait. Therrien a muté Mark Barberio en compagnie de Jeff Petry pendant que Nathan Beaulieu s’est retrouvé aux côtés de Zach Redmond. Ces duos sont demeurés intacts en deuxième période durant laquelle les Red Wings n’ont obtenu que cinq tirs vers Carey Price.

Via la jambe

Il restait moins de deux minutes à écouler quand les Red Wings ont inscrit le premier but de la rencontre. Face au trio de Jacob De La Rose, Torrey Mitchell et Brian Flynn, les hommes de Jeff Blashill ont maintenu la pression en territoire du Canadien. Le disque s’est retrouvé à la ligne bleue et le défenseur Danny DeKeyser a laissé partir un tir frappé qui a donné contre la jambe de Tomas Vanek, même si celui-ci était ennuyé par le défenseur Alexei Emelin, avant de bifurquer vers la droite et derrière Carey Price. Pour l’ancien attaquant du Canadien, il s’agissait d’un 12e but cette saison.

Coreau préserve le jeu blanc

Peu testé en troisième période même si le Canadien accusait un déficit d’un but, Jared Coreau a repoussé un tir peu commode de Shea Weber avec environ quatre minutes à écouler au temps réglementaire. Reconnu pour la puissance de ses tirs, Weber a opté pour un tir des poignets de la ligne bleue que le jeune gardien des Red Wings a semblévoir à la toute dernière minute. Après avoir jonglé avec le disque, Coreau est parvenu à saisir la rondelle de sa mitaine et à provoquer un arrêt du jeu.

Une rondelle sautillante

Le Canadien a eu une chance en or d’égaler le score avec environ trois minutes à jouer à la troisième période. Du flanc gauche, Mark Barberio a repéré Jeff Petry, qui s’était approché du filet des Red Wings. Petry s’est retrouvé devant un filet ouvert mais la passe de Barberio était légèrement sautillante, de sorte que le tir de Petry a raté le filet. Et avec Carey Price au banc des joueurs au profit d’un sixième attaquant, le Canadien s’est montré peu menaçant et a subi un deuxième jeu blanc cette saison.