ST. PAUL, Minn. — Jason Zucker a couronné une poussée de trois buts en deux minutes, en troisième période, et le Wild du Minnesota est venu de l’arrière pour vaincre les Ducks d’Anaheim 5-3, samedi soir.

En retard 3-2 dans les dernières minutes du troisième vingt, le Wild a créé l’égalité grâce au deuxième but de la rencontre d’Eric Haula. Ryan Suter a ensuite semé l’hystérie chez les partisans en trompant la vigilance de Jonathan Bernier, 36 secondes plus tard. Zucker a enfilé son deuxième but de la partie seulement 83 secondes après le filet de son coéquipier.

Devan Dubnyk a repoussé 26 des 29 lancers dirigés vers lui pour signer une 25e victoire cette saison. Le Wild a signé un deuxième gain consécutif.

Stefan Noesen, Cam Fowler et Corey Perry avaient permis aux Ducks de prendre les devants 3-1 en deuxième période. En remplacement de John Gibson, qui a quitté la partie en première période en raison d’une blessure, Jonathan Bernier a cédé quatre fois sur 20 tirs.