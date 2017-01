HAMILTON, Bermudes — Jay Chapman et Anthony Jackson-Hamel ont fait bouger les cordages dans le dernier quart d’heure et l’équipe canadienne de soccer masculin a évité la catastrophe en battant finalement les Bermudes 4-2, dimanche, lors d’un match amical.

Jonathan Osorio et Tosaint Ricketts ont aussi marqué pour le Canada. Il s’agissait des premiers buts avec l’équipe nationale de Chapman, Jackson-Hamel et Osorio, et d’un 15e pour Ricketts.

Oliver Harvey et Lejaun Simmons ont généré l’offensive des Bermudes, qui occupent le 186e échelon du classement mondial de la FIFA.

Le Canada se retrouve au 120e rang mondial.

Les Bermudes ont pris les devants à la 11e minute, quand une mauvaise couverture de la défensive canadienne sur un corner a permis aux locaux de centrer une deuxième fois le ballon et Harvey a profité de la situation pour battre le gardien Callum Irving.

Le Canada a répliqué à la 22e minute. Ben Fisk a rejoint Jackson-Hamel sur un centre, mais le gardien Jahquil Hill a réussi l’arrêt. Osorio a cependant profité du retour pour toucher la cible.

Deux minutes plus tard, Osorio a rejoint Ricketts sur le flanc droit. L’attaquant du Toronto FC a eu suffisamment de temps pour armer sa frappe et il a profité d’un bond favorable du poteau avant que le ballon ne franchisse la ligne des buts.

Le Canada a effectué cinq changements à la mi-temps. Le défenseur de l’Impact de Montréal Wandrille Lefèvre a entre autres fait son entrée dans le match. Irving a aussi été remplacé par Sean Melvin devant le filet.

Le défenseur Adam Straith a fait une passe en retrait vers Melvin à la 55e minute, mais le gardien a mal contrôlé le ballon, qui a franchi la ligne des buts. Simmons était en poursuite sur le jeu et il a été crédité du but, alors qu’il a foncé vers Melvin. Le ballon semblait toutefois avoir déjà franchi la ligne.

Melvin s’est blessé sur la séquence et puisque le Canada n’avait que deux gardiens en uniforme et qu’Irving avait déjà été remplacé, Straith a dû enfiler les gants de gardien.

Heureusement pour le Canada, Chapman a redonné les devants à l’unifolié à la 76e minute sur un corner de Kyle Bekker. Jackson-Hamel, un attaquant de l’Impact, a ensuite ajouté un but d’assurance à la 85e minute.