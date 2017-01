NASSAU, Bahamas — Brittany Lincicome a défait Lexi Thompson en réalisant un oiselet sur le premier trou de prolongation, dimanche, pour enlever les honneurs de la Classique Pure Silk-Bahamas.

Il s’agissait de la septième victoire de l’Américaine en carrière sur le circuit de la LPGA, et de sa première depuis le tournoi ANA Inspiration en 2015.

Lincicome a signé une carte finale de 68 (moins-5) qui lui a permis d’afficher un score cumulatif de moins-26. Thompson aurait pu éviter la prolongation en calant son coup roulé pour un oiselet au 18e vert, mais elle l’a raté et a dû se contenter d’une ronde finale de 70.

L’Américaine Stacy Lewis a terminé troisième à un coup derrière, suivie de sa compatriote Gerina Piller à moins-24 et de la recrue Nelly Korda, trois coups plus loin.

La Canadienne Brooke Henderson a joué 70 et terminé à égalité en 21e place à moins-13. Sa compatriote Maude-Aimée Leblanc, de Sherbrooke, a poursuivi son ascension au classement après une ronde de 69 et terminé 24e, à un coup de Henderson. Pour sa part, Alena Sharp, de Hamilton, s’est contentée d’un score de 74 et a conclu le tournoi à moins-9.

Après trois rondes au cours desquelles la météo a été relativement clémente, le vent et la pluie sont venus jouer les trouble-fête dans la dernière portion de la ronde finale et ont provoqué le chaos au sommet du classement. Ç’a mis la table pour une fin de tournoi enlevante.