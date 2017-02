DEER VALLEY, Utah — Mikaël Kingsbury a mis la main sur une médaille d’or en remportant l’épreuve masculine de bosses de la Coupe du monde de ski acrobatique, présentée à Deer Valley, jeudi.

Grâce à une descente en finale qui lui a valu 82,48 points, Kingsbury a signé une troisième victoire en cinq épreuves cette saison. Le Québécois a devancé le Français Benjamin Clavet, qui a obtenu un score de 81,17, et son compatriote Philippe Marquis, qui s’est emparé du troisième échelon en raison d’un pointage de 79,76.

Vainqueur à Deer Valley l’année dernière, l’Australien Matt Graham (79,18) a terminé quatrième. Il avait d’ailleurs triomphé à Calgary, la semaine passée.

«Ç’a ma donné une motivation de plus parce que Matt et moi sommes près au classement, mais je ne pensais pas à ça, a mentionné Kingsbury. Je voulais simplement effectuer de belles descentes et je me concentrais sur ce que j’ai à faire. J’étais dans une bonne zone aujourd’hui et je skiais de mieux en mieux.»

Kingsbury avait quant à lui décroché la médaille d’argent à Calgary. Ce dernier occupe le premier rang au classement général pour l’obtention du globe de cristal et il trône au sommet du classement général de la Coupe du monde.

Les Québécois Simon Pouliot-Cavanagh (79,55) et Laurent Dumais (74,56) ont pris part à la finale et ils ont respectivement terminé aux septième et 11e rangs. Leurs compatriotes Marc-Antoine Gagnon et Gabriel Dufresne se sont classés 18e et 25e.

«Ça m’enlève un peu de pression, a affirmé Marquis, qui a signé un premier podium cette saison. J’étais en confiance aujourd’hui. J’ai mis le paquet et je suis soulagé d’avoir fini troisième.»

Chez les dames, Justine Dufour-Lapointe a raflé la médaille d’argent pour une deuxième épreuve consécutive, au terme de la super finale.

Son pointage cumulatif de 78,60 n’a pas été suffisant pour ravir la première position à l’Américaine Morgan Schild. Schild a enregistré une première victoire cette saison grâce à un score de 81,27.

L’Australienne Britteny Cox, qui a remporté trois épreuves cette saison et qui mène le classement général de la Coupe du monde, a grimpé sur la dernière marche du podium grâce à un pointage de 77,00.

Les parcours de Chloé Dufour-Lapointe (75,43) et Maxime Dufour-Lapointe (73,51) se sont arrêtés en finale. Elles ont dû se contenter des septième et dixième positions.

Andi Naude a terminé en 11e place pour le Canada tandis qu’Alex-Anne Gagnon a pris la 13e position et Audrey Robichaud a complété l’épreuve au 16e rang.

La prochaine étape de la Coupe du monde aura lieu au Bokwang Phoenix Park, à Pyeongchang, en Corée du Sud, la semaine prochaine.