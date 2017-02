MONTRÉAL — Pour Billy Parker, ce qui sera le plus difficile dans sa nouvelle carrière d’entraîneur sera de déléguer des tâches à ses vieux potes au sein de la défensive des Alouettes de Montréal.

Parker, qui a annoncé sa retraite après huit saisons passées avec les Alouettes, a été nommé au poste d’adjoint en défensive au sein du personnel de Jacques Chapdelaine la semaine dernière.

«Les seuls qui pourraient me causer des ennuis si j’avais à les rappeler à l’ordre seraient (l’ailier défensif) John Bowman et (le secondeur) Chip Cox, a admis Parker vendredi alors que le nouveau personnel était présenté aux membres des médias dans le vestiaire de l’équipe. J’ai joué avec eux, et ce sont de vrais amis.

«Nous sommes très près. Mais puisque nous sommes amis et que nous avons beaucoup de respect pour chacun d’entre nous, ils comprennent que c’est mon travail et que je ne ferais rien qui puisse être négatif pour eux. Je suis certain que nous aurons beaucoup de plaisir avec cette nouvelle dynamique dans notre groupe.»

Parker, un pilier chez les Alouettes depuis 2009, souhaitait devenir un entraîneur avant même de se joindre au club montréalais de la Ligue canadienne de football.

L’homme de 35 ans a eu la piqûre en jouant dans l’Arena Football League (AFL) entre 2005 et 2008 avec les défunts Dragons de New York, après que l’entraîneur Weylan Harding lui eut demandé de l’aider à analyser les séquences vidéo et d’émettre des commentaires.

«C’était ma première expérience d’entraîneur, a dit Parker. Ç’a piqué ma curiosité.

«À partir de ce temps-là, j’ai regardé les matchs différemment, je les analysais et j’essayais de voir des façons de m’améliorer afin d’être prêt à faire le saut.»