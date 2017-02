Quand on joue aux quilles chez les professionnels, les bagages sont lourds: il n’est pas rare que François Lavoie trimballe entre 10 et 12 boules de 15 livres d’une étape à l’autre du PBA Tour.

Ça ne dérange pas trop le joueur de 23 ans, qui est originaire de Québec.

Avec deux gains dont un prestigieux à l’Omnium des États-Unis, Lavoie connaît une très belle saison.

En février dernier, Graham Fach, un Ontarien de 25 ans, a prévalu au Championnat des joueurs Barbasol, devenant le premier Canadien à gagner un tournoi du circuit depuis 1959.

L’autre Canadien à la PBA est Patrick Girard de Jonquiere, qui est âgé de 33 ans. Il a pris part à 116 tournois de l’organisation.

Lavoie et Fach sont en lice pour le titre de recrue de l’année; l’élu sera connu dimanche. Aucun Canadien n’a encore obtenu l’honneur.

Le seul Canadien qui a reçu un honneur de la PBA a été George Lambert IV en 2010, pour l’esprit sportif.

Après s’être distingué avec les Shockers de Wichita State (un programme qui peut se targuer de 20 championnats nationaux), Lavoie s’est fait encore plus un nom en remportant l’Omnium des États-Unis en novembre.

Il a battu le favori Marshall Kent 228-194, méritant ainsi son premier titre de la PBA. Lui et le Finlandais Mika Koivuniemi (2001) sont les seuls champions de l’événement à être nés ailleurs qu’aux États-Unis. Et Lavoie l’a fait avec panache, sa route vers la gloire incluant un match parfait.

Lavoie est devenu le 26e joueur à disputer un match parfait à la télé. Tous les autres sont des Américains.

L’Omnium des États-Unis est un tournoi majeur où la répartition de l’huile sur les allées est parmi les plus difficiles à cerner, avec peu de marge d’erreur.

«L’huile, c’est l’adversaire invisible, a dit Lavoie, qui habite à Wichita. Elle est disposée différemment à chaque tournoi, et c’est ça qui va dicter quelles lignes vous devez exploiter.»

En décembre, il a battu le vétéran Walter Ray Williams fils pour remporter le Championnat Shark.

Lavoie a empoché 86 645 $ US cette saison, dont 30 000 $ à l’Omnium des États-Unis.

Il a commencé tôt à jouer aux quilles et vers 10 ou 11 ans c’est devenu plus sérieux, toujours accompagné de son père. Il a participé à des tournois provinciaux et ensuite nationaux, obtenant sa place avec Équipe Canada à 16 ans.

Lavoie a disputé deux tournois de la PBA comme amateur en 2015, terminant sixième et 19e – dans les deux cas, c’était le meilleur résultat du tournoi pour un amateur. Il est devenu professionnel l’an dernier.

Ce mois-ci, il va disputer des tournois de la PBA à Columbus, à Shawnee en Oklahoma et à Las Vegas.

Lavoie devrait défendre les couleurs canadiennes aux Jeux mondiaux en juillet, en Pologne. Les championnats mondiaux ont lieu en décembre au Koweït mais il n’est pas certain de pouvoir y aller, en raisons d’engagements pris avec la PBA.