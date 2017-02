SAN JOSE, Calif. — Radim Vrbata et Brendan Perlini ont touché la cible en tirs de barrage et les Coyotes de l’Arizona ont vaincu les Sharks de San Jose 3-2, samedi soir.

Lors de la deuxième vague de tireurs, Vrbata a trompé la vigilance du gardien Martin Jones. Le tireur suivant, Joe Pavelski, n’a pu déjouer Mike Smith, confirmant ainsi la victoire des Coyotes, une première à leurs trois derniers matchs.

Shane Doan a ouvert la marque, en deuxième période, et Ryan White a également fait bouger les cordages pour les Coyotes, en troisième. Les deux joueurs ont enfilé leur cinquième but de la saison.

Logan Couture a amassé un but et une aide tandis que Brenden Dillon a inscrit son premier filet de la campagne, pour les Sharks, qui ont encaissé un premier revers à leurs trois dernières parties. Patrick Marleau, qui a marqué son 500e but en carrière jeudi, s’est fait complice des buts de ses coéquipiers.

Smith a bloqué 38 des 40 lancers dirigés vers son filet tandis que Jones a alloué deux buts sur 28 tirs.