CHARLOTTETOWN — Alex Dostie a inscrit deux buts, Daniel Sprong a accumulé un but et deux aides et les Islanders de Charlottetown ont vaincu le Titan d’Acadie-Bathurst 6-2, dimanche, dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec.

François Beauchemin a ajouté un but et une aide, tandis que Pascal Aquin et Kameron Kielly ont aussi touché la cible pour les Islanders (33-15-3), qui ont signé une quatrième victoire d’affilée. Filip Chlapik a récolté deux aides et Matthew Welsh a effectué 41 arrêts.

Adam Holwell et Rodrigo Abols ont répliqué pour le Titan (27-19-5), qui avait récolté au moins un point à ses cinq matchs précédents (4-0-1). Reilly Pickard a accordé six buts sur 24 lancers avant de céder sa place à Anthony Dumont-Bouchard pour le dernier tiers. Dumont-Bouchard a stoppé les sept tirs dirigés vers lui.

Les Islanders ont pris les devants 2-0 tôt en première période, gracieuseté de Beauchemin et Dostie, mais le Titan a riposté avec deux buts en 12 secondes.

Les locaux ont ajouté quatre buts en deuxième période, dont deux en avantage numérique, et ils n’ont plus été inquiétés par la suite.

Mooseheads 7 Wildcats 2

Nico Hischier a inscrit deux buts et trois aides, Maxime Fortier a accumulé un but et quatre aides et les Mooseheads de Halifax ont écrasé les Wildcats de Moncton 7-2.

Ben Higgins, deux fois, Walter Flower et Otto Somppi ont aussi touché la cible pour les Mooseheads (24-23-5), qui ont mis fin à une série de trois revers. Blade Mann-Dixon a effectué 28 arrêts.

Mika Cyr et Samuel Meisenheimer ont fourni la riposte des Wildcats (13-34-3), qui ont encaissé une 11e défaite d’affilée. Matthew Waite a accordé six buts sur 18 lancers en 20:17 de jeu. Dominik Tmej a pris la relève et a repoussé 25 des 26 tirs dirigés vers lui.