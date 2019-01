CALGARY — Mark Giordano a amassé un but et deux mentions d’assistance, Brian Elliott a remporté un 10e match de suite et les Flames de Calgary ont retrouvé le chemin de la victoire en battant les Stars de Dallas 3-1, vendredi soir.

Cloué au lit en raison d’une grippe, mercredi, quand les Flames ont vu leur série de 10 victoires prendre fin contre les Bruins de Boston, Elliott a été presque parfait devant les 25 tirs auxquels il a fait face.

Tentant d’obtenir un troisième blanchissage en quatre parties, Elliott a finalement été déjoué à 13:19 du troisième vingt, quand TJ Brodie a échappé la rondelle devant son filet et que Brett Ritchie a surpris le gardien des Flames.

Matthew Tkachuk et Michael Frolik ont aussi marqué pour les locaux, qui montrent un dossier de 12-1-1 à leurs 14 derniers matchs. Les Flames ont doublé les Oilers d’Edmonton pour le troisième rang de la section Pacifique.

Au cours de leur décevante saison, les Stars ont terminé leur plus récent voyage de quatre parties à l’étranger avec seulement une victoire.