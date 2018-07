MONTRÉAL — Tout indique que Johnny Manziel obtiendra son premier départ dans la Ligue canadienne de football cette semaine avec les Alouettes de Montréal.

Lorsque les membres de la formation montréalaise se sont réunis pour la séance d’entraînement de l’équipe lundi, le vainqueur du trophée Heisman en 2012 s’est échauffé en compagnie des joueurs réguliers, devant Vernon Adams.

L’entraîneur-chef Mike Sherman n’a pas voulu dévoiler l’identité du quart partant en prévision de la visite des Tiger-Cats de Hamilton vendredi, se contentant de dire aux journalistes de tirer leurs propres conclusions.

La conclusion évidente serait de voir Manziel au poste de quart en début de rencontre avec Adams, le partant la semaine dernière, au poste de réserviste.

«Nous n’avons pas fait l’acquisition de Johnny pour le voir demeurer assis sur le banc. Il est évident que Johnny est venu ici pour participer à des séances d’entraînement et devenir le meilleur joueur possible, et nous avons amorcé ce processus aujourd’hui, a déclaré Sherman.

«Probablement que vous avez tout compris, mais lorsque vous avez deux joueurs, vous attendez au moment du match pour faire cette annonce. Ça n’a pas de sens de le faire plus tôt.»

Si Manziel est le choix de Sherman, il deviendra le quatrième quart différent à amorcer un match des Alouettes (1-5) cette saison et le cinquième à prendre part à une rencontre.

Drew Willy, qui a amorcé la partie d’ouverture, et le réserviste Jeff Matthews sont blessés, une situation qui a incité le directeur général Kavis Reed à effectuer un échange avec les Tiger-Cats pour obtenir les services du controversé quart.

Avant l’échange, Manziel campait le rôle de réserviste à Jeremiah Masoli à Hamilton.

Manziel n’a pas rencontré les journalistes lundi.

Adams, libéré par Hamilton et qui a signé pour un deuxième séjour avec les Alouettes le 26 juin, a bien paru à titre de partant dans le revers de 44-23 des Alouettes, à domicile contre Edmonton la semaine dernière.

Les Alouettes ont égalé une marque d’équipe cette saison pour le plus grand nombre de points lors d’un même match, et ce chiffre aurait pu être plus élevé n’eut été d’une passe échappée dans la zone des buts et trois placements ratés.

Toutefois, pendant la rencontre, de nombreux amateurs demandaient la présence de Manziel. Sherman a cependant choisi de garder Manziel sur les lignes de côté pour éviter qu’un quart peu préparé, acquis seulement quatre jours plus tôt et qui n’avait participé qu’à deux séances d’entraînement, ne se blesse.

Certains amateurs étaient mécontents parce qu’ils avaient acheté des billets dans l’espoir de voir Manziel à l’oeuvre. Toutefois, Sherman a indiqué que lui seul décidera qui va jouer.

«La semaine dernière, c’était ma décision de ne pas le faire jouer et ce que je ferai cette semaine sera ma décision», a-t-il déclaré.

Ainsi, il semble que Adams sera mis de côté par les Alouettes pour une deuxième fois. En 2016, il avait terminé la saison avec trois victoires d’affilée et semblait destiné à être le quart partant en 2017. Les Alouettes se sont toutefois tournés vers le vétéran Darian durant et Adams a été échangé.

«C’est pour ça que personne ne devrait être étonné, a déclaré Adams. Ils n’ont rien dit, mais vous avez vu aujourd’hui. On verra la suite.

«J’aime tellement le football. Je suis béni. Je ne peux pas baisser la tête. Lorsque je suis seul, il m’arrive de penser ‘voilà, ça m’arrive encore’. Mais si je m’assieds et que je me plains de tout, ça ne va qu’empirer les choses. Il ne me reste qu’à toujours m’améliorer et me préparer comme si j’allais être le partant.»

Le receveur Adarius Bowman, trois fois élu dans l’équipe d’étoiles de la LCF et acquis des Blue Bombers de Winnipeg la semaine dernière, a participé à sa première séance d’entraînement et devrait jouer vendredi.