Dans la foulée de l’attentat de Berlin, la sécurité a été renforcée aux abords du Marché de Noël de Montréal, sur la Place-des-Arts. Des blocs de béton ont été installés à l’entrée du marché mardi après-midi, sur la rue Sainte-Catherine à l’angle de la rue Jeanne-Mance.

Lundi, un camion-remorque a foncé sur la foule du marché de Berlin, tuant 12 personnes et en blessant 48 autres.

«Dès qu’on a pris connaissance des événements de Berlin, les partenaires du Quartier des spectacles, la police, les pompiers, le promoteur de l’événement, l’arrondissement de Ville-Marie et la Ville de Montréal se sont rencontrés pour établir un processus préventif», a expliqué Marie Lamoureux, conseillère aux relations publiques du Quartier des spectacles. La décision a donc été prise de poser des blocs de béton. (…) Pour le moment, c’est tout.»

Pour l’instant, le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) ne compte pas augmenter ses effectifs sur les lieux.

On ne prévoit pas non plus de fouilles pour les visiteurs ou de mesures sécuritaires supplémentaires.

«Nous ne serons pas plus nombreux, mais nous serons plus vigilants, a indiqué Jean-Pierre Brabant, porte-parole du SPVM. Les policiers sont bien au fait des événements et ils ont été avisés d’augmenter leur vigilance, pas seulement au marché de Noël.»