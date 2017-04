Près de 2000 Montréalais ont demandé un permis spécial pour garder leur chien de type pitbulls, révèle mardi la Ville.

Ce chiffre est nettement supérieur aux estimations municipales qui évoquaient la présence de 1400 pitbulls sur le territoire montréalais.

En vertu du nouveau règlement de la Ville en vigueur depuis décembre 2016, ces propriétaires avaient jusqu’au 31 mars pour signifier l’existence leur bête auprès, notamment, des Bureaux d’accès Montréal des 19 arrondissements. Après cette date limite, il n’est plus possible de réaliser une telle demande et la nouvelle patrouille canine lancée par l’administration municipale pourra saisir les pitbulls non-enregistrés. Celle-ci compte actuellement six agents et pourrait voir son effectif renforcer durant la saison estivale. Ces employés municipaux ont pour mission d’inspecter les rues, les parcs et les parcs à chien. La Ville précise qu’en date du 11 avril, aucun chien n’a été saisi.

Près de 50 000 animaux enregistrés

En date du 20 mars, 37 960 chiens ont également été enregistrés alors que la Ville estime à 100 000 le nombre de chiens à Montréal.

Depuis le 1er avril, les propriétaires qui n’ont pas réclamé une médaille distribuée par la Ville s’exposent à une amende de 300$ à 600$ pour une première infraction. Contrairement aux chiens de type pitbulls, il est toujours possible, pour toutes les autres races, d’enregistrer son animal.

Au total, 9418 chats ont aussi été enregistrés.