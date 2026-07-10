Tunnel, autoroute 40 et autres entraves majeures cette fin de semaine

D’importantes entraves affecteront la circulation dans le Grand Montréal cette fin de semaine, y compris des fermetures prévues sur l’autoroute 40 et le pont-tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine. Mobilité Montréal recommande aux conducteurs de planifier leurs déplacements à l’avance.

L’une des perturbations les plus importantes concerne l’autoroute Métropolitaine. De vendredi 23h30 à lundi 5h, l’autoroute 40 est sera complètement fermée entre la sortie 65 (A-520, rond-point Côte-de-Liesse) et l’accès en provenance de l’A-15 sud. Les conducteurs en direction de l’A-15 sud et du pont Samuel-De Champlain sont invités à emprunter le boulevard Décarie, tandis que ceux se dirigeant vers l’A-15 nord et Laval devront effectuer un demi-tour au boulevard de l’Acadie.

L’ensemble du secteur sera à éviter si possible, en raison des risques importants de congestion. Mobilité Montréal suggère d’utiliser les autoroutes 13, 440, 20 ou 30 comme itinéraires alternatifs.

Mobilité Montréal rappelle aussi que le pont-tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine sera fermé dans les deux directions à différents moments cette fin de semaine. L’avenue Souligny sera également fermée.

D’autres perturbations à prévoir

Par ailleurs, sur l’autoroute 30 est, à Beauharnois, une fermeture partielle d’une voie sur deux est prévue dimanche, de 6h à 2h, au niveau du pont de la rivière Saint-Louis.

En marge des travaux routiers, l’International des Feux Loto-Québec occasionnera des fermetures supplémentaires. Le pont Jacques-Cartier sera complètement fermé dans les deux directions les jeudi 9 et dimanche 12 juillet, de 20h à 23h59, avec un accès maintenu uniquement pour les services d’urgence. Le tunnel Ville-Marie sera également fermé ces mêmes soirs, de 20h jusqu’à 5h le lendemain, entre la sortie 4 et la rue Panet. Les conducteurs sont avertis que les détours ne seront pas balisés.

Du côté du Réseau express métropolitain (REM), des travaux planifiés entraîneront une ouverture tardive du service les 12 et 13 juillet.

Des chantiers de longue durée à surveiller

Plusieurs chantiers d’envergure se poursuivent également dans la région. Des travaux d’asphaltage sont en cours sur l’A-40 est à Repentigny jusqu’au 21 août, sur l’A-15 sud à Brossard jusqu’à l’automne, et sur l’A-15 (des Laurentides) entre l’A-40 et le pont Médéric-Martin jusqu’à la fin de 2027. À Vaudreuil-Dorion, un tronçon du boulevard de la Cité-des-Jeunes (R-340) et une bretelle de l’A-30 ouest demeurent fermés jusqu’à la fin du mois d’août pour permettre l’aménagement d’un carrefour giratoire.

Toutes ces fermetures sont tributaires des conditions météorologiques. En cas de conditions défavorables ou de contraintes opérationnelles, les travaux pourraient être annulés ou modifiés.

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