Projet Montréal réclame un meilleur «équilibre» entre le colmatage rapide des nids-de-poule et la réfection entière de rues fortement endommagées. Le maire de Montréal est quant à lui satisfait du travail de son équipe.

«Pour le 375e de Montréal, on veut que tout soit beau, mais il ne faut pas mettre la rapidité à la place de l’efficacité. On ne peut pas miser que sur le «patchage» des nids-de-poule», a fait savoir Valérie Plante, chef du parti de l’opposition officielle mercredi, lors d’une mêlée de presse.

Alors que la Ville vient de rendre disponibles des données montrant que près de 100 000 nids-de-poule ont été colmatés depuis décembre dernier, Projet Montréal se plaint de certains revêtements déjà abimés dans les rues de la métropole.

«La situation est par exemple vraiment alarmante sur la rue Notre-Dame, a indiqué Valérie Plante, photos en main de cette artère privilégiée par les transporteurs routiers. Cette rue a été refaite en 2013 et le programme de revêtement prévoit notamment une durée de 7 à 12 ans. Mais ça ne dure pas aussi longtemps.»

L’élue de Ville-Marie souhaite notamment une réflexion globale sur ce sujet. «L’administration doit cesser d’improviser», a-t-elle clamé, réclamant «un travail de fond».

«Des routes ont besoin d’être reconstruites, il faut arrêter de mettre un bandage sur des cicatrices, a-t-elle expliqué. Il faut mettre en place une planification intelligente et faire des investissements qui tiennent la route. Reboucher plusieurs fois les trous, ça coûte cher et les contribuables se rendent compte que les nids-de-poule reviennent. L’argent n’est pas mis au bon endroit.»

Ce sentiment n’est pas partagé par le maire de Montréal. Alors que la Ville a loué au coût de 9,5M$ sur trois ans dix camions spécialisés dans le colmatage des nids-de-poule, qui sont aussi en mesure de géolocaliser ceux-ci, Denis Coderre se montre confiant.

«La réalité, c’est qu’on en fait plus au niveau des nids-de-poule, a-t-il affirmé. On s’est aussi donné une stratégie réaliste sur ce qu’il se passe sur le terrain. Lorsqu’on a à refaire en profondeur une rue, on fait les réaménagements qui s’y rattachent. On investit massivement et on travaille mieux. [Avec ces investissements], une équipe plus spécialisée va se pencher sur certains secteurs. Le travail se fait et se fait bien.»