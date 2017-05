La première illumination du pont Jacques-Cartier, prévue le 17 mai prochain, jour du 375e anniversaire de Montréal, donnera lieu à un spectacle auquel a participé entre autres l’Orchestre métropolitain et son chef, Yannick Nézet-Séguin, a appris Métro.

Ce spectacle tout en lumière, qui durera 30 minutes et sera présenté une seule fois, a été créé sur le thème du temps. Dans la musique, le passé, le présent et le futur se confondront autour du pont qui lui, a été le «témoin privilégié de plusieurs époques».

Le coup d’envoi de l’illumination du pont Jacques-Cartier se fera sur les airs d’une pièce de Gustav Mahler, jouée par l’Orchestre métropolitain sous la direction du maestro Nézet-Séguin. Des références au ciel, à l’eau, à l’existence des deux rives, au pont et enfin à Montréal seront alors faites avec les jeux de lumières.

Ce premier tableau sera suivi par une trame musicale plus contemporaine imaginée par des artistes montréalais issus de différentes communautés culturelles, dont les groupes Galaxie, Alaclair Ensemble et Valaire, ainsi que le musicien Kid Koala et le chanteur Pierre Kwenders. Ce segment, plus festif que le premier, misera sur de la musique pop, du hip hop et du R&B.

La trame musicale de ce spectacle soulignant l’anniversaire de Montréal, pourra être entendu sur les ondes de la station de radio Rouge FM 107,3 ou grâce à l’application mobile AmpME. La Société des célébrations du 375e anniversaire de Montréal a déjà ciblé les meilleurs endroits pour assister à ce spectacle, soit le parc Marie-Victorin sur la Rive-Sud, la plage du Quai de l’horloge dans le Vieux-Port et sur la rue Notre-Dame, tout juste à l’est du pont.

10,4km Pour illuminer le pont Jacques-Cartier, 10,4 kilomètres de câbles ont dû être installés sur la structure, de même que 2807 projecteurs et réglettes. Les travaux ont été effectués du mois de septembre à avril.

À la suite de ce spectacle, le pont Jacques-Cartier sera illuminé de façon continue. Ses couleurs changeront selon l’heure de la journée, les saisons, la météo, la circulation automobile, l’humeur de la métropole et même les réseaux sociaux. Le nombre de gazouillis contenant le mot-clé #IlluminationMtl influencera la luminosité des tourelles se trouvant au sommet du pont.

L’illumination du pont Jacques-Cartier coûtera en tout 39,5M$, ce qui comprend l’élaboration du concept et du design, l’achat des équipements, la réalisation, l’opération et l’entretien pendant dix ans. Ottawa a investi 30M$ dans ce projet et la Société du 375e a payé la différence. C’est la Société fédérale des ponts Jacques-Cartier et Champlain et la boîte de multimédia Moment Factory qui portent le projet. Elles sont accompagnées de plusieurs firmes spécialisées, dont Ambiance Design Productions, ATOMIC3, Éclairage Public/Ombrages, Lucion Média et UDO Design.

Spectacle d’illumination du pont Jacques-Cartier

Le 17 mai, à 21h45