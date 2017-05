Après avoir résilié deux contrats de déneigement avec la firme Pavages d’Amour, la Ville de Montréal a promis de sévir contre ses contractants qui ne réaliseront pas les services prévus.

«Lorsqu’on donne des contrats, on s’attend à des résultats et à ce que [les entreprises privées] respectent les demandes de la Ville», a indiqué la responsable des services aux citoyens, Anie Samson, mercredi matin, au cours d’une séance du comité exécutif. Cette dernière a haussé le ton après les controverses suscitées cet hiver par Pavages d’Amour.

Cette entreprise, qui débutait la première année d’un contrat de déneigement d’une durée de cinq ans dans l’arrondissement du Sud-Ouest, vient de voir ses deux contrats être officiellement résiliés. Près de 1200 plaintes de citoyens avaient été déposées contre elle. Des bancs, des bornes d’incendie, des poubelles et des poteaux de signalisation ont également été endommagés, a rapporté l’administration municipale, qui a également constaté de tels dommages dans Ahuntsic-Cartierville.

«Il y a des conséquences lorsqu’on n’est pas satisfait» – Denis Coderre, maire de Montréal

Malgré la rupture de ce contrat, Pavages d’Amour n’est pourtant pas encore inscrite sur la «liste grise» de l’administration et continue de faire des affaires avec l’administration municipale. «Une analyse est toujours en cours afin de déterminer si cette entreprise sera ou non inscrite sur cette liste grise, pour le volet déneigement», précise Philippe Sabourin, porte-parole de la Ville.

Cette liste, créé début 2016, répertorie les firmes ayant eu un rendement insuffisant, qui peuvent néanmoins répondre aux appels d’offres publics. Elle permet aux élus de refuser l’octroi d’un contrat au plus bas soumissionnaire si celui-ci y est répertorié.

Le Groupe TNT sanctionné

Cette situation vient de se produire mercredi. Après avoir cumulé de nombreux retards dans des travaux de voirie l’an passé et vu la qualité de ses services remis en question, le Groupe TNT vient de se voir refuser l’octroi d’un contrat de 6,1M$ pour un programme de planage et de revêtement dans les arrondissements d’Anjou, de Montréal-Nord et de Saint-Léonard. Malgré que son offre soit la plus basse, la Ville a décidé de confier cet investissement à un autre soumissionnaire, Eurovia Québec, qui a proposé la somme de 6,35M$.

«C’est pas compliqué, il faut être cohérent, a indiqué le maire de Montréal, Denis Coderre. Il y a des gens qui ont des devoirs à faire. Pour l’ensemble des contractants, ils vont comprendre qu’il doivent aussi assurer un bon service. C’est l’argent des contribuables, on est là pour protéger l’intérêt des Montréalais.»

Le Groupe TNT n’a pas répondu aux demandes de Métro.