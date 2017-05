Le Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal a été placé sous tutelle par le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP). Un administrateur a été nommé pour assumer la direction de l’organisation pour une période indéterminée.

Celui-ci «exercera son autorité pour résoudre de graves difficultés de fonctionnement au sein de la section locale», peut-on lire dans un communiqué émis mardi matin par le SCFP.

«Il a toute autorité pour diriger les affaires du syndicat et assurer la continuité des services aux membres de la section locale 301 et leur représentation syndicale. Une fois que les problèmes internes auront été réglés, de nouvelles élections auront lieu et la direction locale des affaires du syndicat sera rétablie avec un nouveau conseil exécutif élu», est-il également indiqué.

Jusqu’alors, la section locale 301 du SCFP, qui comporte près de 6000 membres, était dirigée par Chantal Racette.

Des divisions internes

Dans le journal officiel de la section 301, daté de mars dernier, Chantal Racette avait longuement évoqué ces divisions internes. «Certains sont prêts à me crucifier sur la place publique», reconnaissait-elle. Critiquée en interne, elle avouait également «des erreurs». «Je ne suis pas parfaite et c’est tant mieux», écrivait celle qui a été élue en 2015 pour un mandat de trois ans.

En avril, des membres dissidents avaient lancé un nouveau groupe intitulé l’Union syndicale des cols bleus de Montréal (USCBM). Sur son site web, cette organisation se définit comme «une alternative syndicale, autonome et démocratique». «Notre objectif est de permettre aux membres de se réapproprier leur syndicat, en se donnant une structure et des statuts démocratiques», écrit le porte-parole du groupe, Patrick Roy.

Ce dernier, dans une vidéo mise en ligne il y a deux semaine, a dénoncé «l’intimidation» exercée par Chantal Racette. Cette dernière aurait récemment envoyé une lettre à tous les membres de la section 301, dans laquelle serait écrit que «tous ceux qui vont adhérer [à ce nouveau groupe| risquent d’être bannis comme membre en règle du syndicat», dénonce Patrick Roy. Celui-ci précisait également vouloir porter plainte contre le syndicat.

Contactée par Métro, la section 301 n’a pas encore réagi.