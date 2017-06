La Ville de Montréal a annoncé s’être entendue avec le gouvernement du Québec pour la session gratuite de l’ancien Hippodrome Blue Bonnets.

«Ce geste contribuera à l’établissement de jeunes familles et de personnes issues de toutes les sphères sociales de Montréal», a déclaré le maire Denis Coderre.

L’annonce d’aujourd’hui est une des premières étapes menant à la construction d’un quartier de plus de 5 000 unités sur le site de l’ancien Hippodrome Blue Bonnets dans l’arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce.

Le projet initialement annoncé en 2012 prévoit notamment la jonction des deux sections du boulevard Cavendish. Ce projet est bloqué depuis plusieurs années faute d’entente avec le Canadien national et le Canadien Pacifique dont les rails bordent l’Hippodrome, à l’ouest du site.

« Il y a des discussions qui se font », a précisé le maire Coderre.

Cette jonction est primordiale pour désenclaver le site de 43 hectares qui serait divisé en 3 lots distincts. Les projets de construction résidentielle et commerciale debutteraient entre 2021 et 2024, la Ville ayant six ans pour créer les infrastructures nécessaires avant toute construction immobilière.

Le projet est à l’étude depuis une vingtaine d’années et a subi de nombreux soubresauts depuis.

Plus de détails suivront.