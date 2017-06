Hôtel de 23 étages, activités commerciales et résidentielles sur plus de 19 000m², accès à l’eau et au sommet du silo no 5, tels sont quelques-uns des aspects du plan directeur préliminaire présenté lundi aux médias. Il doit servir de guide pour revitaliser le site du Vieux-Port pour les 15 prochaines années.

Son contenu est issu d’une série de consultations publiques menées en janvier 2016. Parmi les éléments ciblés, on retrouvait notamment l’amélioration de l’accessibilité du site, l’augmentation du nombre d’activités, l’élargissement de l’offre alimentaire et l’instauration d’une forme d’hébergement touristique directement sur place.

De leur côté, les participants avaient soumis plusieurs propositions parmi lesquelles on retrouvait la création d’une navette électrique pour rejoindre les deux extrémités du site entre elles, la construction d’un bain portuaire et prévoir l’accès au toit des silos.

Une séance publique pour commenter le plan doit avoir lieu lundi soir à 19h au Centre des sciences.

Plus de détails suivront.