Un an après son entrée en service, le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) n’apporte pas la transparence voulue, selon un collectif d’organismes qui a effectué une sortie publique mardi matin.

En se basant sur les documents remis lors du premier rapport d’enquête du BEI soumis le 1er juin, les organismes concluent à un niveau d’information «nettement insuffisant».

La Ligue des droits et libertés (LDL), le Réseau d’aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal (RAPSIM), la Coalition contre la répression et les abus policiers (CRAP) et Montréal Républik déplorent aussi l’opacité dans les dossiers du BEI n’ayant pas fait l’objet d’accusations.

