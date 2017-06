Deux Montréalais, en grande souffrance physique et atteints de maladies incurables, veulent obtenir une aide médicale à mourir que la loi actuelle leur prive. Avec leur avocat, Me Jean-Pierre Ménard, ils vont s’adresser aux tribunaux pour obtenir gain de cause.

Ces derniers veulent notamment faire retirer l’article de la loi C-14 du Code criminel qui évoque une «mort raisonnablement prévisible» comme condition à l’obtention de l’aide médicale à mourir. Ce critère, regrettent les demandeurs, ne fait pourtant pas partie de ceux établis par la Cour suprême du Canada, qui a rendu un jugement historique en février 2015 dans l’affaire Carter. Selon ce texte, pour bénéficier d’une telle aide, une personne doit notamment être majeure, être affectée de problèmes de santé graves et irrémédiables.

Ces critères sont tous remplis par Jean Truchon, 49 ans, et Nicole Gladu, 71 ans. Souffrant d’une paralysie cérébrale depuis sa naissance, Jean Truchon a perdu l’usage de son unique membre, le bras gauche, en 2012, le rendant entièrement dépendant. Contraint d’utiliser sa bouche pour faire déplacer son fauteuil roulant électrique, il réclame «une mort douce et digne et non mourir en martyr».

Dans une touchante déclaration lue par une intervenante médicale à ses côtés, Jean Truchon a avoué avoir pensé à mettre fin à ses jours, en se jetant devant une voiture ou en s’injectant une dose létale. Mais refusant de faire souffrir d’autres personnes, il interpelle le gouvernement fédéral. «Les petits plaisirs de la vie quotidienne ne me suffisent plus, a-t-il avoué. Je me regarde dans le miroir et je ne reconnais pas l’homme que j’étais avant.»

Ces deux Montréalais, en compagnie de leur avocat Me Jean-Pierre Ménard, ont déposé mercredi une demande en jugement déclaratoire afin de faire notamment déclarer inconstitutionnelle et inopérante l’article de loi contesté. «On n’a pas le droit de rester les bras croisés, a déclaré Me Ménard, qui a évoqué «l’insensibilité» et «l’aveuglement» du gouvernement. Ce sera une bataille difficile, mais on est prêt».

Plus de détails à venir.