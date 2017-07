Des artistes, en petite tenue et maquillés de la tête au pied, se baladeront tout le mois de juillet dans les rues montréalaises pour célébrer la diversité à l’occasion du 375e anniversaire de la métropole.

Durant cette première semaine, aux heures de pointe, une vingtaine d’artistes seront présents dans les gares, dans le réseau du métro et dans les bus montréalais. En rouge ce mardi matin, ils seront aussi en vert, en jaune, en bleu ou encore en orange ces prochains jours.

La semaine suivante, ils se rendront au centre-ville et dans le Vieux-Montréal, notamment devant l’hôtel de ville. Puis, au cours des deux dernières semaines du mois de juillet, «l’idée est d’entrer dans le quotidien des Montréalais», indique le coordonnateur artistique du projet, Philippe Eustachon. «On ira dans les cafés, on prendra un coup avec les résidents, reprend-il. On veut s’intégrer à la population.»

L’idée, derrière cette initiative intitulée «Les gens de couleur», est inspirée de la compagnie française de théâtre Ilotopie, qui a lancé ce projet dans l’Hexagone, et vise avant tout de «célébrer la diversité».

«C’est un appel à la différence, explique Philippe Eustachon, qui a tenu à garder le secret avant le dévoilement ce mardi. On veut illustrer le vivre-ensemble en couleurs.»

Un spectacle se tiendra également tous les jours, du 6 au 11 juillet, à 19h30 sur la rue Saint-Denis, dans le Quartier latin. Le 14 juillet, ce mouvement devrait également prendre de l’ampleur. Au total, 375 artistes, de toutes les couleurs, se réuniront dans les artères de la métropole.