Le candidat à la mairie de Coalition Montréal, Jean Fortier, propose de prolonger la ligne bleue vers Anjou, mais aussi vers le centre-ville avec la construction d’une station de métro sur le mont Royal.

La «ligne du savoir», telle que présentée en conférence de presse lundi, permettrait de relier le nouveau campus de l’Université de Montréal aux deux universités anglophones et, dans une deuxième phase, à l’École de technologie supérieure située dans Griffintown.

Ces quatre kilomètres supplémentaires nécessiteraient la construction de deux nouvelles stations, soit celles du Musée des beaux-arts et du Lac-aux-castors. en haut du Mont-Royal. «Ça permettrait de rentabiliser la ligne bleue qui est sous-utilisée», a déclaré M. Fortier, qui croit que ce prolongement vers le centre-ville pourrait être fait en même temps que celui de la ligne bleue vers l’est, jusqu’à Anjou.

«Quand j’étais président du comité exécutif [de 1998 à 2001], on avait déjà reçu cette proposition d’un promoteur privé [Groupe SM] et c’est faisable d’un point de vue géologique», a mentionné M. Fortier. Ce dernier a souligné que sa proposition évaluée à 1,5G$ est bien plus réaliste que la ligne rose de sa concurrente de Projet Montréal, Valérie Plante, qui est évaluée à 6G$ pour 16 stations.

Plus de détails suivront.