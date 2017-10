Des organismes communautaires montréalais œuvrant auprès d’utilisateurs de drogues estiment en avoir plein les bras à cause de la crise des opioïdes. Ils pressent les gouvernements d’agir plus rapidement et plaident pour davantage de financement.

Réunis sous la bannière de la Coalition Réduction des Méfaits Montréal, ceux-ci ont lancé un appel aux gouvernements mardi. «Ils sont en train de calculer à partir de quel niveau de mortalité on doit agir pour sauver des vies, quel est le quota de morts acceptable, a déploré le directeur général de l’Association québécoise pour la promotion de la santé des personnes utilisatrices de drogues (AQPSUD), Jean-François Mary. Moi je ne veux pas qu’on répète les erreurs de Vancouver. Ils ont mis deux ans pour agir et on a atteint 1000 morts cette année déjà.»

Les organismes jugent «inacceptable» la lenteur d’agir du gouvernement notamment dans le dossier de l’accès à la naloxone, un antidote qui permet de freiner une surdose en cours. «Notre but c’est de sauver des vies, mais on attend encore que quelque chose change et on attend la stratégie [de Québec]», s’impatiente Chantale Perron de Méta d’Âme faisant référence à l’annonce du 13 septembre dernier du gouvernement du Québec de rendre l’accès à la naloxone universel et sans formation. Mme Perron dit avoir reçu «au moins 75 appels» pour des demandes de formations d’intervenants communautaires qu’ils ne peuvent pas offrir en raison des règles de la Santé publique.

64 Selon les dernières données d’Urgences-Santé, 64 cas de surdoses ont eu lieu entre le 18 août et le 16 octobre à Montréal, dont 41 dans le quartier Centre-Sud. Questionné sur ces chiffres, le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, a dit que le gouvernement «faisait tout» ce qu’il peut pour résoudre la crise. Mais il a admis que contrairement à d’autres problèmes de santé, il est difficile d’avoir «le contrôle total» sur la situation.

La Coalition rappelle que 75% des utilisateurs de drogues injectables (UDI) se procurent leur matériel de prévention principalement dans des organismes communautaires et déplore que la naloxone ne soit disponible gratuitement que dans quatre pharmacies du centre-ville. «On a eu dans les années 1980 des milliers de morts du sida des barrières réglementaires, on aurait dû apprendre de ça», a soutenu M. Mary.

Les sites d’injection supervisés (SIS), qui ont vu le jour à Montréal en juin, souhaitent ainsi des assouplissements, afin de faciliter leur travail. «Cactus n’est pas ouvert avant 16h. Au moment d’arriver, les personnes sont malades», a donné en exemple Faron Shore, pair-aidant pour Cactus Montréal. Tous les intervenants s’entendent pour dire qu’on devrait avoir des SIS ouverts 24 heures par jour et dans différents lieux de Montréal.

Selon M. Shore, des bandelettes de test pour la détection de fentanyl devraient être disponibles dans les SIS, car il s’agit d’une demande des UDI. «On devrait explorer la possibilité d’ouvrir des salles de consommation», a-t-il suggéré, puisque les intervenants «ne peuvent pas assister les UDI au moment de l’injection». Ainsi, «ils ne sont pas là au bon moment.» Jean-François Mary souligne que la Colombie-Britannique a ouvert ce genre de lieux, où «des intervenants vont pouvoir agir seulement s’il y a une surdose».

Ni la Direction de la Santé publique de Montréal, ni le cabinet de la ministre de la Santé publique, Lucie Charlebois n’ont donné suite aux questions de Métro mardi.