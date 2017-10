Plus d’une personne sur quatre vivant dans la grande région de Montréal sont des immigrants ou des résidents non-permanents, dévoilent les données du recensement de 2016 publiées mercredi.

Sur les quelque 4 millions de personnes vivant dans les 91 municipalités incluses dans la région métropolitaine de recensement (RMR) de Montréal, 936 305 sont des immigrants, c’est-à-dire qu’ils ne sont pas nés avec la nationalité canadienne. On dénombre également 70 865 résidents non-permanents dans la métropole québécoise. Il s’agit de personnes ayant un permis de travail, un permis d’études ou étant en attente d’un statut de réfugié.

La proportion d’immigrants à Montréal a ainsi augmenté depuis le dernier recensement. En 2011, ce groupe représentait 22,6% de la population. Aujourd’hui, c’est 23,3%. Près de la moitié de de ceux-ci (484 315) sont arrivés au Canada avant 2001.

En y ajoutant les résidents non-permanents, ceux-ci comptent pour 25,1% de la population de la RMR. Ce chiffre est bien au-delà des données pour l’ensemble du Québec (14,7%), mais est représentatif de l’ensemble du Canada (23,3% d’immigrants et résidents non-permanents). Toronto demeure la ville canadienne accueillant le plus de gens de l’étranger, alors que les immigrants et résidents non-permanents représentent 48,4 % de la population de la ville Reine.