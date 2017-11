À quelques jours des élections municipales et après de multiples demandes restées sans réponse, l’organisme à but non lucratif chargé d’organiser cet été les deux courses de Formule E, Montréal c’est électrique (MCE), a indiqué que 20 000 billets ont été offerts.

Ces billets ont été «distribué à différents groupes, comme les résidents du secteur, les nombreux fournisseurs et les partenaires actuels et potentiels en électrification des transports», peut-on lire dans un communiqué transmis mercredi.

Alors que 45 000 personnes ont participé à cette première édition, MCE a également précisé que 25 000 billets ont été vendus. Ce chiffre prend en compte à la fois la vente «au public», mais aussi celle réalisée «dans le cadre d’ententes avec des partenaires et des commanditaires». Aucune précision sur la proportion de billets achetés uniquement par le grand public n’a été faite.

Rappelons qu’initialement, la Ville de Montréal disait attendre 60 000 personnes durant cette fin de semaine.

Selon MCE, cet événement, qui s’est tenu pour la première fois à Montréal les 29 et 30 juillet, a été «un franc succès». «Les comparatifs du chef de file du milieu événementiel au Québec démontrent que les résultats correspondent à la norme pour la première édition d’un événement, dont les billets ont été mis en vente à peine 6 mois avant la tenue de l’événement», est-il souligné dans ce communiqué.

Qu’en est-il de la marge de crédit de 10M$ accordée par la Ville de Montréal à MCE ? Aucune information n’a été fournie. L’organisme a mentionné que le bilan complet sera diffusé d’ici la fin du mois de mars 2018 et qu’«aucune autre sortie partielle» ne sera réalisée d’ici-là.

Interpelé à de multiples reprises par les journalistes et les élus de l’opposition, le maire sortant, Denis Coderre, avait systématiquement refusé de répondre aux questions concernant la vente de billets de la FE. Ce dernier, une nouvelle fois relancé à quelques jours du scrutin, avait finalement invité evenko, en charge de la billetterie, à fournir ces données. Dans un courriel adressé mardi soir aux médias, evenko avait préféré renvoyer la balle à Montréal c’est électrique.