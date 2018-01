Le budget de la Ville de Montréal augmentera de 5,2% en 2018, une des plus fortes hausses depuis 2010. La hausse de taxes résidentielles sera en moyenne de 3,3%, soit près du double de l’année précédente.

L’administration Plante-Dorais affirme que la hausse des taxes résidentielles (+1,9%) suit les projections d’inflation de 2018. Mais si l’on ajoute la hausse de la taxe de l’eau (+1,1%) et la moyenne des hausses des taxes d’arrondissements (+0,3%), la hausse moyenne des taxes résidentielles prévue à Montréal sera de 3,3%, soit bien au-delà des prévisions d’inflation du Conference Board of Canada (+2,1%).

«Bien que l’exercice ait été réalisé dans un contexte budgétaire serré, les choix effectués et les orientations budgétaires témoignent de notre engagement à assurer le développement de Montréal avec rigueur, tout en plaçant les citoyens au centre de nos priorités», a déclaré mercredi la mairesse Valérie Plante.

C’est dans les arrondissements de Rosemont–La Petite-Patrie (+5,6%), Villeray–Saint-Michel–Parc Extension (+5,4%) et Outremont (+4,5%) où les hausses de taxes résidentielles seront les plus salées. Les propriétaires d’immeubles résidentiels dans LaSalle (+0,7%), Montréal-Nord (1,3%) et Saint-Léonard (+1,4%) seront quant à eux les plus épargnés.

