La nouvelle administration municipale montréalaise a déposé mercredi son premier budget. Parmi les faits importants à noter, une hausse de taxes pour l’ensemble des propriétaires fonciers.

Grâce à notre calculateur, voyez environ combien vous paierez en taxes cette année. Si vous ne connaissez pas la valeur de votre maison pour l,année en cours, vous pouvez consulter le rôle d’évaluation foncière.

Les immeubles de six logements et plus et les non-résidentiels ont des taux différents.