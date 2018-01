Le père Emmett Johns «Pops», fondateur de l’organisme Dans la rue, est décédé samedi à l’âge de 89 ans, a fait savoir dimanche l’organisme d’aide aux jeunes itinérants.

C’est le 8 décembre 1988 que le père Johns a donné son premier hot-dog à un jeune sans-abri, fondant ainsi l’organisme Le bon Dieu dans la rue. Pour mener à bien son projet, Emmett Johns avait contracté un prêt personnel de 10 000$ d’une caisse populaire.

Près de 30 ans plus tard, la roulotte de «Pops» continue toujours de distribuer de la nourriture plusieurs fois par semaine. Atteint de la maladie de Parkinson, Emmett Johns s’était toutefois retiré de ses fonctions à Dans la rue il y a une dizaine d’années. Malade depuis quelques temps déjà, il n’avait pas pu être présent pour recevoir le titre de Commandeur de l’ordre de Montréal, en décembre 2016.

«Son héritage, celui d’un accueil inconditionnel des jeunes en difficulté, continuera de nous inspirer à Dans la rue pour poursuivre son oeuvre essentielle», a écrit l’organisation sur sa page Facebook. Sur le terrain, il est d’ailleurs plus fréquent d’entendre «Chez Pops» ou la «roulotte Pops» que Dans la rue.

Aujourd’hui, en plus de sa célèbre roulotte, l’organisme du père Johns comprend un centre de jour, un refuge de nuit et différents services d’aide pour les jeunes, dont du placement à l’emploi, du soutien psychologique et de l’aide à l’accès à un logement. L’organisme, dont la très vaste majorité des fonds provient de donateurs privés, comprend une soixantaine d’employés et peut compter sur l’appui de nombreux bénévoles.

Emmett Johns est né le 3 avril 1928 et a grandi sur le Plateau Mont-Royal. Il vient d’une famille irlandaise pieuse. Dans sa jeunesse, il veut être missionnaire. Il est titulaire d’un baccalauréat en théologie de l’Université de Montréal et d’un baccalauréat ès arts du Collège Loyola. Durant plusieurs années, il a travaillé comme prêtre, curé et vicaire de différentes paroisses, puis comme aumônier de l’Hôpital Douglas, à Verdun, ainsi que dans deux maisons pour jeunes filles en difficulté.

Le père Johns est notamment membre de l’Ordre du Canada et a été nommé Grand Officier de l’Ordre national du Québec.

Il a également reçu des doctorats honorifiques de l’Université Concordia, de l’Université du Québec à Montréal et de l’Université McGill, en plus d’une Médaille de l’Université de Montréal.

Les détails concernant les commémorations seront annoncés bientôt, à indiqué Dans la rue.

Dans les heures suivant l’annonce de son décès, plusieurs politiciens et personnalités publiques ont souligné l’héritage laissé par Emmett Johns.

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, l’a elle aussi qualifié de «géant montréalais de la solidarité et de l’entraide» sur Twitter.

«Il est, pour tout le Québec, un modèle de compassion et d’engagement», a pour sa part écrit le chef du Parti québécois, Jean-François Lisée.

La ministre du Patrimoine, Mélanie Joly a parlé d’«un homme avec le cœur gros comme la ville, un phare pour plusieurs, une inspiration pour tous».

«Mes sincères condoléances à la famille et aux proches du Père Emmett Johns. “Pops”, comme tout le monde l’appelait», a tweeté le premier ministre du Québec, Philippe Couillard.

Le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, a également dit que regretter le départ de «Pops». «La bonté, l’altruisme et le dévouement ont plusieurs visages. On les retrouvaient tous chez le Père Emmett Johns. Merci», a-t-il écrit.

Avec La Presse Canadienne