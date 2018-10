Un étudiant diplômé de l’Université Polytechnique de Montréal, Julien Michalk, dit avoir inventé la première et unique machine de congélation instantanée au monde.

M. Michalk, qui est aujourd’hui PDG D’Ether Innovations – une jeune startup familiale fondée avec sa cousine Claude-Marie Blanchard – a travaillé pendant plusieurs années pour mettre au monde Ufrost, une machine «pouvant geler instantanément tout liquide et toute boisson alcoolisée jusqu’à 40% en moins d’une minute».

Le 14 septembre dernier, l’inventeur est revenu sur son campus et a rencontré l’Université Polytechnique de Montréal pour y présenter son projet. Quelques semaines plus tard, le 3 octobre, il a annoncé qu’il ferait équipe avec un groupe sélect d’étudiants et de chercheurs de l’institution d’enseignement pour mettre au point une version plus petite et plus économe en gaz de son produit, qui pourra être installé discrètement derrière un bar ou une cuisine, notamment.

Ces nouvelles machines trois fois plus petites et deux fois plus efficaces pourront descendre à des températures inférieures à 98 degrés Celsius en seulement 60 secondes. Selon le fondateur, l’outil permettra d’ouvrir de nouvelles perspectives pour l’industrie de la gastronomie, de la mixologie et de l’événementiel.

Aux dires de l’inventeur, qui est impliqué dans l’industrie des bars depuis plus de 7 ans maintenant, Ufrost rend les soirées festives «uniques en leur genre» et en font une expérience en soi pour les groupes d’amis, de collègues ou de proches.

En vidéo

Libérer l’imaginaire

«Je voulais créer un outil qui aide les gens à libérer leur imagination, a expliqué M. Michalk. Après quatre années de recherche scientifique, je suis heureux que ma machine puisse désormais créer un peu de magie.»

Depuis le mois de novembre dernier, l’entreprise de l’ancien étudiant de Polytechnique a livré plusieurs menus de cocktails glacés à des grandes entreprises comme Tourisme Montréal ou le mouvement Desjardins, dans le cadre d’événements corporatifs, publics ou privés, en plus d’avoir participé au populaire salon Bar and Nightclub, à Las Vegas, en 2017.

«Au cours des 10 dernières années, les produits que nous consommions lors des événements devenaient de plus en plus chers et étaient fabriqués à partir d’ingrédients plus rares. Je n’ai jamais pensé qu’il s’agissait d’une stratégie durable.» -Julien Michalk, à propos de la genèse de son produit.

«Si nous voulons continuer à satisfaire notre désir de goûts plus complexes, tout ce dont nous avions besoin était de changer leur préparation», ajoute-t-il. Selon lui, la force de son entreprise est qu’elle propose un menu «clé en main et entièrement personnalisable pour les soirées de fête», dans une ambiance colorée et dynamique.

En plus de ses nombreux partenaires, Julien Michalk fait affaire avec Isaac Bedard et Pierre Gadoua, les deux gagnants de la compétition Made with Love, un événement d’envergure internationale pour les amateurs de cocktails et les épicuriens culinaires.